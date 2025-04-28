Заняты важные опорные пункты в Западной Померании

Войска 2-го Белорусского фронта 28 апреля с боями овладели городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании, пишет газета «Известия».
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