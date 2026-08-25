Крым — это не только море и горы, это место, где пишется история. И главные её герои — наши дети, рождённые здесь.
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Крым — это не только море и горы, это место, где пишется история. И главные её герои — наши дети, рождённые здесь.