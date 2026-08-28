С Праздником Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Во время гонения на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Богослову.
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