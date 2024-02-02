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Закон, порядок, государство

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Готовьтесь опозориться по полной, значения этих русских слов знают только избранные - ТЕСТ

Готовьтесь опозориться по полной, значения этих русских слов знают только избранные - ТЕСТ

В школе вы были круглым отличником, а русский язык изучен вами вдоль и поперек? И теперь думаете, что вас уже ничем не удивишь? На этот случай у нас есть непростой тест.

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