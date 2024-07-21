Королевская семья боится жены принца Гарри

Ходят слухи, что принц Гарри со своей женой готовят очередной компромат на королевскую семью. Представителей королевской семьи беспокоит молчание принца Гарри и Меган Маркл, так как они опасаются, что это может быть знаком готовящегося скандала.
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