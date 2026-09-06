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FiNE NEWS

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Путин проведет совещание с правительством и примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

Владимир Путин на следующей неделе, с 7 по 13 сентября, проведет ряд важных мероприятий, включая совещание с членами правительства, встречу с делегацией Вьетнама и участие в саммите БРИКС в Нью-Дели.

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