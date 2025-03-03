В сети «Светофор» Екатеринбурга десятки наименований консервов реализовывались без документов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта, ФедералПресс. В екатеринбургской сети дискаунтера «Светофор» десятки наименований консервированной продукции реализовывались без сопроводительных документов, чем нарушалось законодательство РФ.
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