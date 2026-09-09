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СахПресс

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«Там, видимо, люди погибли». Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом на Сахалине

«Там, видимо, люди погибли». Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом на Сахалине

На повороте на ЖК «Горизонт» в Южно-Сахалинске 9 сентября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала.

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