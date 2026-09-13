Роспотребнадзор назвал 5 болезней кожи головы и способы защиты

Инфекционные поражения волосистой части головы нередко возникают на фоне механических повреждений кожи или при несоблюдении базовых правил ухода за волосами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кого Михалков гот...
- АА Зачем ВСУ ударили...
- Икра по 30 тысяч:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым