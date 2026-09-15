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Железный конь борозды не испортит: что происходит на рынке лизинга сельскохозяйственной техники

Железный конь борозды не испортит: что происходит на рынке лизинга сельскохозяйственной техники

Агропромышленный комплекс России показывает внушительные результаты: растет урожайность, усложняются технологии, увеличивается экспорт сельхозпродукции, что постепенно выдвигает нашу страну в лидеры на рынке продовольствия.

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