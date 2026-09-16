Бомбоубежище в Перми продается за 58,6 млн рублей с Wi-Fi и мебелью

В Перми выставлено на продажу бомбоубежище 1956 года площадью 1,4 тыс. кв. м. Объект с мебелью, центральным отоплением и Wi-Fi оценивается в 58,6 млн рублей.
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