Сообщается о ещё одном выходе из строя Ryzen 7 9800X3D, на этот раз с материнской пл...

Сообщается о ещё одном выходе из строя Ryzen 7 9800X3D, на этот раз с материнской платой MSI X870E Tomahawk WiFiВ прошлом месяце пользователь сжёг Ryzen 9800X3D из-за напряжения на процессоре VDDCR при использовании на материнской плате ASRock X870E, а сегодня виновником, как говорят, является MSI X870E Tomahawk Wi-Fi.