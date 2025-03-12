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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сообщается о ещё одном выходе из строя Ryzen 7 9800X3D, на этот раз с материнской пл...

Сообщается о ещё одном выходе из строя Ryzen 7 9800X3D, на этот раз с материнской пл...

Сообщается о ещё одном выходе из строя Ryzen 7 9800X3D, на этот раз с материнской платой MSI X870E Tomahawk WiFiВ прошлом месяце пользователь сжёг Ryzen 9800X3D из-за напряжения на процессоре VDDCR при использовании на материнской плате ASRock X870E, а сегодня виновником, как говорят, является MSI X870E Tomahawk Wi-Fi.

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