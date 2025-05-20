Депутат Миронов: после беседы с Путиным Трамп выбрал сотрудничество с РФ

После беседы с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп утвердился во мнении, что США намного выгоднее сотрудничать с Россией, а не конфликтовать, считает председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
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