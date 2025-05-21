Минниханов пригласил участников формата «Волга — Янцзы» на форум «РОСТКИ»

Автор: Динара Прокопьева Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил китайских участников формата «Волга – Янцзы» на форум «РОСТКИ», выступая на заседании совета в Казанской Ратуше.
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