Сергунина: Шесть проектов Москвы удостоены премии «Цифровые вершины»

Шесть московских проектов стали лауреатами национальной премии «Цифровые вершины». Среди них — «Зима в Москве», киноплатформа «Москино», умный сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для изучения математики и мобильное приложение «Команда Москвы».