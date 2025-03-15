Сергунина: Шесть проектов Москвы удостоены премии «Цифровые вершины»

Шесть московских проектов стали лауреатами национальной премии «Цифровые вершины». Среди них — «Зима в Москве», киноплатформа «Москино», умный сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для изучения математики и мобильное приложение «Команда Москвы».
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