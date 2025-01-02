Вучич заявил о плохих новостях касательно ожидаемых санкций США против NIS

Хороших новостей по вопросу ожидаемых санкций Соединенных Штатов в отношении российско-сербской компании Нефтяная индустрия Сербии (NIS) нет, заявил президент Сербии Александр Вучич 2 января на странице в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).