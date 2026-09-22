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Трамп спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

Трамп спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть вскоре упадут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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