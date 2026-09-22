Трамп спрогнозировал снижение мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть вскоре упадут. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
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