Шурыгин: ядерные пепелища Варшавы или Праги отрезвят Запад

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Комментарии
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Boris Borisov
Владимир, дорогой , да кабы я мог , кабы знал как !...//Уповаем на здравый смысл , судьбу и везение ! Как  -то  так !  //
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11 мин.
Boris Borisov
А они , лично по тебе, твоей семье, району , городу, стране ! Что , и сейсас не испугался , радиоактивный уголёк !&quot;?  /// А . вот , я -боюсь , -потому, что умный !
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4 мин.
Boris Borisov
А тебя лично  пепел Москвы,Питера ,-не отрезвит в твоём милитаристском угаре ?!
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2 мин.

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