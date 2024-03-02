Накануне несколько европейских политиков сделали интересные заявления, которые касаются возможного дальнейшего противостояния России государств Европы и США.
Шурыгин: ядерные пепелища Варшавы или Праги отрезвят Запад
Комментарии
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Boris Borisov
Владимир, дорогой , да кабы я мог , кабы знал как !...//Уповаем на здравый смысл , судьбу и везение ! Как -то так ! //
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11 мин.
Boris Borisov
А они , лично по тебе, твоей семье, району , городу, стране ! Что , и сейсас не испугался , радиоактивный уголёк !"? /// А . вот , я -боюсь , -потому, что умный !
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4 мин.
Boris Borisov
А тебя лично пепел Москвы,Питера ,-не отрезвит в твоём милитаристском угаре ?!
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2 мин.
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