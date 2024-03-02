Шурыгин: ядерные пепелища Варшавы или Праги отрезвят Запад

Boris Borisov Владимир, дорогой , да кабы я мог , кабы знал как !...//Уповаем на здравый смысл , судьбу и везение ! Как -то так ! //

Boris Borisov А они , лично по тебе, твоей семье, району , городу, стране ! Что , и сейсас не испугался , радиоактивный уголёк !"? /// А . вот , я -боюсь , -потому, что умный !