Малая энергетика способна на большее

Активное строительство объектов малой распределенной энергетики может способствовать повышению надежности Единой энергосистемыHEAT & POWER На выставке Heat & Power доминировали китайские производителичитайте на monocle.
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