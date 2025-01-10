Шольц препятствует вооружению Украины на €3 млрд

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, который продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус.
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