Шольц препятствует вооружению Украины на €3 млрд

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда евро, который продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус.