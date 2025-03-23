Чай с хазратом: «На Ураза-байрам приготовьте всем подарки, чтобы праздник был праздником»

Как провести первый день Ураза-байрама? Какая пища должна быть на столе? Можно ли поститься в праздничный день? Что делать, если праздник приходится встречать на работе? Имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал в проекте «Чай с хазратом», как провести заключительную неделю месяца Рамадан.