Почему Россия отказалась покупать "польско-молдавские" яблоки

Медвежий уголПолитикаПочему Россия отказалась покупать "польско-молдавские" яблоки России надоел молдавский "реэкспорт" и число фруктовых фур на границе упало раз в пять. Санду очень обиделась.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаУ нас своих яблок девать некуда. В этом году урожвй огромный. Просто надо закупать у садоводов и в магазин.Михаил ВасильевТогда отката не будет! Правда они закупают по 20р, а продают по 70!Степан РотарьТут автор не прав.Что такое 200000 тонн яблок для Молдовы?В Россию попадало едва ли 30-40% от урожая,потому что не все яблоки пригодны для продажи в свежем виде.Остальные 60-70% шли на производство соков.И хоть я сам из Молдавии,но считаю,что русофобов надо наказывать рублём.У нас сейчас все фермеры на чём свет стоит клянут Санду,а что толку?Только вот не надо говорить,что мол вы сами её выбрали.Никто её не выбирал и выборы были сфальсифицированы.Просто гейропа и пиндосия вручили молдаванам говно на палочке,и сказали что это леденец,и он вкусный.Такова судьба всех лимитрофов.Вы думаете хохляндия и проебалтика чем то отличаются от Молдовы?Увы,ничем.Тот же беспредел.Геннадий БережновОднако вы правы Степан, всё именно так.ЕЕкатеринаРоссия, хоть раз, проявила самоуважение. Еще надо запретить ввоз их соков, джемов и прочих продуктов переработки овощей и фруктов. Пусть попробуют впарить свою продукцию в ЕС или в США. ....Таков закон круговорота, и исключений никаких: один уходит за ворота, иные входят через них. И те, кто влезли на орбиту, и те, кто шлёпнулся, упал, одною, в общем, ниткой шиты... И у разбитого корыта у всех на всех - один финал!...(Эльдар Рязанов)степан дунов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Андрей БалашовИ кому нужны эти молдавские овощи и фрукты хрен-знает-откуда когда в Европе этого добра своего девать некуда? Эта румынская сука не подумала... Додон потому и перепродавал что не гавкал и был лучше чем Вся-нда...Нина Потоловскиха что запад кидает "друзей" и иже с ними через колено? ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ... ОДНОЙ ЗАДНИЦЕЙ НЕУДОБНО НА ДВУХ СТУЛЬЯХ СИДЕТЬ!Комментировать
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