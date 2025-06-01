Блэнчфилд – о срыве боя с Барбер: «Мэйси нужно подумать о другом дивизионе и заняться своей жизнью»

«Ей нужно подумать о другом дивизионе. Мэйси должна заняться своей жизнью. Ей нужно все исправить. Думаю, что у нее беспорядок во всех аспектах», – сказала боец UFC Эрин Блэнчфилд, комментируя срыв боя с Мэйси Барбер.