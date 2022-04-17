Всех с поучительным праздником!!!

Сегодня Вербное воскресеньеМногие больше ничего и не знают про этот праздникНа самом деле, его правильное название - праздник входа Господня в ИерусалимВ этот день Иисус Христос триумфально въехал и Иерусалим, а его встречали толпы возбужденного народа с криками-Осанна!!!Махали навстречу пальмовыми ветвями, вместо которых мы сейчас используем ветви вербыВообщем, народная любовь !!!А через 5 дней этот же так называемый народ просил Понтия Пилата-распни его ! Распни!И даже согласился, что кровь Христа на всем народе и на детях останется …Такой вот он, народ ….