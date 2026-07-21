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Сулейманов о будущем «Тенниси»: «Новые контракты пока точно не планируем. Такую налоговую нагрузку помог бы отбить только ЧМ по футболу, который никогда бы не заканчивался»

Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов рассказал о влиянии новых налогов на букмекерскую компанию.

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