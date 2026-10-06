Митинг КПРФ в Москве: 65 задержанных за лозунги «Долой царя» и «За честные выборы»

Автор: Мировое Политическое Шоу Столица снова увидела знакомую картину: согласованная акция, толпа побольше обычного, а к вечеру — автозаки.
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