Зачем в Индонезии уличные целители ставят рога на спину пациентам

Ставить банки на спину — метод лечения многих болезней, знакомый нам еще с советского прошлого. Некоторые люди свято верят в то, что банки снимают стресс, улучшают физические возможности и здоровье в целом.
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