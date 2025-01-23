FT: в Киеве рассчитывают, что Запад отправит на Украину 50 тысяч военных

Украинские власти допускают возможность отправки союзниками 40-50 тысяч военнослужащих для урегулирования конфликта, сообщает Financial Times со ссылкой на источники в переговорах между Киевом и его западными партнерами.
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