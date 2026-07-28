The liberation of Kommunarovka by the troops of the Russian Vostok grouping in the Dnipropetrovsk region is a strategic success, since it opens up wide operational spaces both for the creation of a bridgehead and the formation of a buffer zone at the junction with the Zaporozhye region.
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