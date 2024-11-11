В США мужчина зарезал 50-летнюю возлюбленную из-за ее новой прически

В штате Пенсильвания в США мужчина зарезал собственную возлюбленную за ее новую прическу. По данным издания ABC 27, американцу не понравилась прическа его 50-летней партнерши, поэтому он решил расправиться с ней.
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