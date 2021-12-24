Требование к НАТО стало самой популярной цитатой Путина в западных СМИ

Федеральное агентство новостей / Жесткое требование Владимира Путина к Западу по поводу гарантий безопасности для РФ стало одной из самых популярных цитат российского президента в западных СМИ.
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