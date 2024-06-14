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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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5:1 – крупнейшая победа Германии в истории Евро и крупнейший счет в матче открытия

Сегодня немцы разгромили Шотландию в матче открытия чемпионата Европы – 5:1. Еще никогда Германия не побеждала на этом турнире с разницей в четыре гола.

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