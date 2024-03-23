Предполагаемых террористов «Крокус Сити Холла» задержали в 120 км от Орла

Сегодня ночью, 23 марта, автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», был обнаружен в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, что находится в 120 км от Орла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии