Экс-гендиректор КЭМЗ Лебедев отправится в колонию за превышение полномочий

Бывшего гендиректора КЭМЗ Владимира Лебедева признали виновным в злоупотреблении полномочиями.Ковровский городской суд признал виновным экс-гендиректора Ковровского электромеханического завода Владимира Лебедева в злоупотреблении полномочиями.
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