России необходимы резервные центры обработки данных, способные обеспечить быстрое восстановление цифровых сервисов в случае масштабных сбоев и повреждения основной инфраструктуры, заявил зампред правления «Ростелекома» Ермаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Да зачем это надо, да кто на нас нападёт, зачем ВПК, всё купим. Ну и чё купили? Доходит как до жирафа