Не спрашивайте - зачем, они это делают. Несколько поколений в Казахстане воспитывались в противопоставлении себя русским и великой России.
"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое
Комментарии
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ТАТЬЯНА ТАРАСОВА
Страшно читать такие строки.В 1933 году ,после смерти бабушки от голода,мой дедушка с 4 малолетними детьми,самым младшим было 6 и 8 лет, из Саратовской области,перебрался к старшему сыну,который уже работал, в Уральск,Западный Казахстан.Голода там не было ,никто никого там не притеснял.Русские и казахи жили одной дружной семьёй.Ходили в одну школу,где преподавали русский и казахский языки.Никогда не было разделения на нации,БЫЛ ОДИН НАРОД,который в войну ковал ПОБЕДУ в тылу на военном заводе,который эвакуировали из ЛЕНИНГРАДА .
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6 час.
лина любимцева
Некоторые УЖЕ УБРАЛИ "хороших русских", ЧТО теперь имеют в наличии?
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6 час.
лл
лина любимцева
Забрать нужно не только Байконур.
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6 час.
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