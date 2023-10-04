"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА

Страшно читать такие строки.В 1933 году ,после смерти бабушки от голода,мой дедушка с 4 малолетними детьми,самым младшим было 6 и 8 лет, из Саратовской области,перебрался к старшему сыну,который уже работал, в Уральск,Западный Казахстан.Голода там не было ,никто никого там не притеснял.Русские и казахи жили одной дружной семьёй.Ходили в одну школу,где преподавали русский и казахский языки.Никогда не было разделения на нации,БЫЛ ОДИН НАРОД,который в войну ковал ПОБЕДУ в тылу на военном заводе,который эвакуировали из ЛЕНИНГРАДА .