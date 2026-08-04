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Женские упражнения, которые нужно делать мужчинам

Женские упражнения, которые нужно делать мужчинам

Рассказываем, почему мужчинам полезно заглядывать на «женскую» половину спортзала. Несмотря на то, что некоторые посетители спортзала зачем-то делят упражнения на женские и мужские, в биомеханике и анатомии нет гендерного разделения.

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