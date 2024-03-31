Быстрый торт

Пересмотрев свою кулинарную тетрадь, я обнаружила рецепт торта еще со студенческих времен и вспомнила, что часто пользовалась одной кулинарной хитростью, которая позволяла мне выпекать шикарное угощение всего за полчаса.
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