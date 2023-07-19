Спички - не игрушка

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Комментарий МИД РФ, реплики Володина, Миронова и Журавлёва, архижёсткое заявление Медведева

Комментарий МИД РФ, реплики Володина, Миронова и Журавлёва, архижёсткое заявление Медведева

Пресс-релиз Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с терактом на Крымском мосту: "В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся очередной террористической атаке с использованием двух украинских надводных беспилотных аппаратов.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
из бреда этого ..кличка стален... следует: критикуя - отвечай...... тавасч сталин, ви Балшой вчёный..... в математике и логике))))
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7 час.
Ингерман Ланская
ну, не зюгандону же с платошкой в президенты то лезть...
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7 час.
Ингерман Ланская
понятливый ёжик, может займёшься охраной моста - покажи свою диванную хениальность!
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7 час.

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