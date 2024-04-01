Ополченец Матюшин: Россия укрепляет левый берег Днепра

Военный эксперт и бывший участник ополчения Донецкой Народной Республики Александр Матюшин поделился сведениями о том, что Вооружённые силы Российской Федерации возводят оборонительные сооружения на правобережной части Херсонщины, чтобы помешать нацистам Киева осуществить захват берега.
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