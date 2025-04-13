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Звезда "Ассы" назвал аморальным поведение изрисовавших стену Цоя

Звезда "Ассы" назвал аморальным поведение изрисовавших стену Цоя

Агентство городских новостей «Москва»/Кузьмичёнок Василий Нарисовавшие граффити о рэпере Паше Технике на легендарной стене Виктора Цоя на Арбате – безответственные люди с аморальным поведением, заявил в беседе с РЕН ТВ советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев.

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