Звезда "Ассы" назвал аморальным поведение изрисовавших стену Цоя

Агентство городских новостей «Москва»/Кузьмичёнок Василий Нарисовавшие граффити о рэпере Паше Технике на легендарной стене Виктора Цоя на Арбате – безответственные люди с аморальным поведением, заявил в беседе с РЕН ТВ советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев.