В городе Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении группы молодых людей, совершавших нападения на местных жителей

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 16 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.