Генпрокуратура заявила о росте числа публикаций в Сети с оправданием экстремизма

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лина любимцева

Обсуждение преступлений мигрантов в соцсетях и требования наказывать их по Закону, а не отпускать восвояси - это КАК БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ?!! Как призывы и неприязнь? Или все-таки подействует на судей и прокуроров должным образом, и будут соблюдаться интересы и защита россиян?!!