Генпрокуратура заявила о росте числа публикаций в Сети с оправданием экстремизма

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look В интернете наблюдается рост числа антироссийских публикаций с пропагандой или оправданием экстремистской деятельности, сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
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