11 октября на базе ГУО ´Средняя школа №10 г.Боброуйска´ состоялось совещание ответственных за профориентационную работу ГУО С...

С целью планирования совместных мероприятий 11 октября на базе ГУО ´Средняя школа №10 г.Боброуйска´ состоялось совещание ответственных за профориентационную работу ГУО СШ №10, 22, 31, 32, 35, учреждений среднего специального образования г.
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