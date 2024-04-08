ФСБ задержала в России помогавших мошенникам из кол-центров Украины

ФСБ задержала создавших в России узлы связи для работы мошеннических кол-центров из Украины.В пресс-центре ФСБ сообщили о раскрытии "специалистов", которые организовали в России узлы связи для кол-центров, работавших на Украине.
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