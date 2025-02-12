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Царьград

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Рыбаки отказались эвакуироваться с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

Рыбаки отказались эвакуироваться с отколовшейся льдины у берегов Сахалина

Попавшие в передрягу рыболовы не захотели расставаться с дорогими снастями и уходить без улова.Несколько рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, дрейфующей в Охотском море, отказались эвакуироваться на вертолёте.

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