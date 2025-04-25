Король Нидерландов, потомок императора Павла I, призвал страну «вооружиться до зубов» К вооружению своих стран теперь призывают не только правительства государств Европы, но и монаршие особы.
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Король Нидерландов, потомок императора Павла I, призвал страну «вооружиться до зубов» К вооружению своих стран теперь призывают не только правительства государств Европы, но и монаршие особы.
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