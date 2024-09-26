Появились кадры сброса на ВСУ в Волчанске 7500 тонн ФАБов

У автора явно проблемы с арифметикой. По моим подсчетам не 7500 тонн, а 7,5т.Два раза на калькуляторе проверял.

ИР

Игорь Рябин

У автора не с русским языком, так с математикой проблемы... Либо взрослый недоучка, либо малолетка неуч. У нас в городе такой же на заборах писал, выловили графомана.