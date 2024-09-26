В ходе наступательной операции ВС РФ в Харьковской области Telegram-канал «Пограничник из ада» опубликовал видео массированной бомбардировки ВСУ в Волчанске, передает «Российская газета».
Появились кадры сброса на ВСУ в Волчанске 7500 тонн ФАБов
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
У автора явно проблемы с арифметикой. По моим подсчетам не 7500 тонн, а 7,5т.Два раза на калькуляторе проверял.
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16 час.
ИР
Игорь Рябин
У автора не с русским языком, так с математикой проблемы... Либо взрослый недоучка, либо малолетка неуч. У нас в городе такой же на заборах писал, выловили графомана.
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15 час.
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