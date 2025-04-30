Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссиях

Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссияхПлатформа Reddit навсегда заблокировала группу исследователей из Цюрихского университета после того, как выяснилось, что те несколько месяцев тайно использовали ИИ-ботов для психологического воздействия на пользователей.