Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссиях

Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссияхПлатформа Reddit навсегда заблокировала группу исследователей из Цюрихского университета после того, как выяснилось, что те несколько месяцев тайно использовали ИИ-ботов для психологического воздействия на пользователей.
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