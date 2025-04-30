НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссиях

Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссиях

Reddit заблокировала учёных за тайный эксперимент с ИИ-ботами в дискуссияхПлатформа Reddit навсегда заблокировала группу исследователей из Цюрихского университета после того, как выяснилось, что те несколько месяцев тайно использовали ИИ-ботов для психологического воздействия на пользователей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх