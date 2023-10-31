Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль AlexCoderПутин дал один совет сильно переживающим за Израиль AlexCoder Ситуация в мире и нашей стране накаляется Российский лидер Владимир Путин обратился к тем, кто усиливает шумиху вокруг бедствий граждан Израиля на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии