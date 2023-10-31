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Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль

Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль

Путин дал один совет сильно переживающим за Израиль AlexCoderПутин дал один совет сильно переживающим за Израиль AlexCoder Ситуация в мире и нашей стране накаляется Российский лидер Владимир Путин обратился к тем, кто усиливает шумиху вокруг бедствий граждан Израиля на фоне беспорядков в махачкалинском аэропорту.

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